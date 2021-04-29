موديرنا الأمريكية تعتزم إنتاج 3 مليارات جرعة لقاح مضاد لـ كورونا العام المقبل

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، أنها ستعزز القدرة التصنيعية للقاح كورونا مع توقعات أن يصل إنتاجها إلى 3 مليارات جرعة في العام القادم، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة.

وأشارت الشركة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أنها تتوقع أن يصل إنتاجها من اللقاح للعام الحالي ما بين 800 مليون إلى مليار جرعة بعد أن كان سقف الإنتاج المأمول 700 مليون جرعة، مضيفة أن زيادة عدد الجرعات سيرتكز على إمكانية زيادة الجرعات المخفضة المخصصة لتطعيم الأطفال والتي تستخدم 50 ميكروجرامًا فقط، فيما تبلغ الجرعة المخصصة للبالغين 100 ميكرو جرام من مادة اللقاح.

وأوضحت الشركة أن البيانات الجديدة تشير إلى أنه يمكن تخزين جرعاتها بأمان لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في درجات حرارة الثلاجة، مما يسهل نقلها إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها أو التي تفتقر إلى أماكن مناسبة لتخزين أنواع أخرى من اللقاح تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة.