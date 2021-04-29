قال الفنان محمد الصاوي، إنه شارك في مسلسلين خلال شهر رمضان لهذا العام هما «نجيب زاهي زركش» و«أحسن أب»، لافتًا إلى أن التمثيل إلى جوار الفنان يحيى الفخراني شرف لأي ممثل حتى لو لم ينطق حرفًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن المخرج جلال الشرقاوي رشحه للتمثيل مع «الفخراني» لأول مرة بمسرحية «راقصة قطاع عام» عندما كان طالبًا بمعهد الفنون المسرحية.

وأوضح أن «الفخراني» يمنح فرصة للممثلين الذين يمثلون معه ويجعلهم يشعرون بألفة وسلاسة تخرج في العمل، متابعًا: «قدمت معه 3 مشاهد في المسلسل الرمضاني لكني كنت سعيدًا وفخورًا بالعمل معه لأنه قامة كبيرة».

وأشار الصاوي، إلى أن أهمية التمثيل لا تتعلق بمدى حجم الدور سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، مضيفًا أن الفنان أحمد بدير من الشخصيات التي يعشق التمثيل أمامها.

وذكر أن المخرج جلال الشرقاوي قال أثناء دراسته في المعهد إنه الوحيد المسموح له الخطأ في اللغة العربية، معلقًا: «جملته حمستني لحب اللغة العربية واستفزتني لبدء القراءة وتثقيف ذاتي».