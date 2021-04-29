قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تهتم حاليًا بالتوعية المجتمعية والدعم المجتمعي لتعزيز إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى استحداث فرقًا للتواصل المجتمعي للتوعية الصحية على مستوى أنحاء الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الفرق يتم تجهيزها بالزي الخاص بها وتزيدها بأجهزة تابلت لرصد جميع الحالات التي يتابعونها وإضافتها على قوائم مبادرة «100 مليون صحة»، ذاكرًا أن الفرق تضم 5 آلاف مثقف صحي، و14 ألف رائدة صحية.

وأشار إلى مشاركة فرق التواصل المجتمعي في عدد من المناسبات منها الاحتفال بيوم اليتيم والذي تم تقديم خدمات الصحة العامة ومبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي والكشف المبكر عن السمنة والتقزم لدى الأطفال لكل دور الأيتام، خلال احتفاليته.

وأوضح أن فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي بمحافظة سوهاج مدتها بالمستلزمات الوقائية ورصيد احتياطي من الأكسجين، مؤكدًا استقرار الوضع الوبائي بالمحافظة.

وذكر أن عدد الأفراد بالفرق الطبية والتواصل المجتمعي بسوهاج تجاوزوا الـ 60 فردًا و4 قوافل طبية، انتشروا في 11 مركزًا ومجموعة من القرى، فضلًا عن زيارتهم لحالات العزل المنزلي وتقديم الرعاية الطبية لهم.

