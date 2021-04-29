بايدن يضع أجندة مؤيدة للعمال في خطابه بالكونجرس

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إلى إقرار خطة الوظائف الأمريكية المقترنة بزيادة ضرائب الشركات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة، والموافقة على تشريع يدعم المساواة في حق الدفع والحق بتكوين نقابات.



وفي خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونجرس،بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة، وضع بايدن أجندة وصفت بأنها مؤيدة للعمال وتسعى إلى الوفاء بالوعود والتعهدات التي قطعها في حملته للبيت الأبيض.



وسلطت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، الضوء على آراء خبراء وأساتذة جامعيين أمريكيين على أهم نقاط الخطاب التي تهم قطاع الأعمال الأمريكي بشركاته الكبرى والصغرى، وخطة توفير فرص العمل، والتوسع في تأسيس النقابات العمالية.



ونقلت المجلة عن مدير برنامج درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي بكلية بوسطن ألكسندر توميتش ، في تلخيصه لخطاب بايدن:“بشكل عام، يبدو الخطاب حافلًا بالتباينات بالنسبة لقادة الأعمال“.



وتابع أن بايدن:“وضع أجندة طموحة ستبقي قادة الأعمال متحفزين لها، ومن ذلك أنه أعلن عن استثمارات قوية في البنية التحتية، وليس فقط في الطاقة الخضراء، ولكن أيضًا في النقل التقليدي، والطاقة، والمياه، واحتياجات البنية التحتية للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة“.



وأضاف توميتش:“إذا كان ذلك سيؤتي ثماره، فإنه سيحسن قدرة الشركات على القيام بأعمال تجارية بالفعل لأننا نشهد ضغوطًا على البنية التحتية الحالية، كما أنه يؤكد على نهج الاتجاه لشراء المنتجات الأمريكية الصنع للإنفاق الضريبي بالدولار والذي يمكن أن يفيد الشركات المحلية ويدافع عن نهج أكثر فعالية لمنح الإعفاء“.



ومن ناحية توفير فرص العمل، أكد توميتش أن بايدن“ركز على خلق فرص العمل، والتي يجب أن تأتي من زيادة حجم الأعمال، حتى لو كان ذلك مع الحكومة الفيدرالية، وشدد أيضًا على أن معظم الوظائف المتوقع توفيرها لن تتطلب درجة جامعية، ولا حتى درجة الزمالة“.



ومن جانب آخر، أغفل ذكر قطاع التدريب المهني الفني والتعليم المطلوب بقوة نظرًا لوجود نقص بالفعل في قطاع الحرفيين والتجار.



وقال إن بايدن“يقترح أيضًا تعزيز دور النقابات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع نطاق سياسات الإجازات، وكلها أمور يجب أن تعيد تفكير رجال الأعمال“.



وتابع توميتش:“إضافة إلى ذلك، فهو يقترح ليس فقط زيادات ضريبية على الشركات وتلك التي تحقق أكثر من 400,000 دولار، ولكن أيضًا يقترح نهجًا أكثر صرامة لفرض الضرائب مع إمكانات تدقيق محسّنة لمصلحة الضرائب، والمزيد من الاهتمام بالتهرب الضريبي والذي يشمل الشركات التابعة الخارجية، والملاذات الضريبية، وما إلى ذلك“.



من ناحيتها، قالت كيسي لين طومسون أستاذ مشارك في أخلاقيات العمل والأعمال والإستراتيجية في جامعة ولاية فيريس، إن“خطاب بايدن أحدث صدمة كهربائية من الإجراءات الفورية لقادة الأعمال الأمريكيين، وكانت رسالة الرئيس شفافة من خلال الاعتراف بالأزمة الحالية وفي الوقت نفسه كانت مصدر إلهام بإشارات الأمل الآن بأننا نتحرك مرة أخرى“



وأضافت:“ركز الرئيس على إيصال رسالة تشجيع وتفاؤل من أجل التعافي الاقتصادي الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوحدة والمنافسة بقوة أكبر، وأصدر دعوة متكررة للعمل مع تذكير بأهمية تحويل النكسات إلى نقاط القوة“.



وأكد دونالد توبين، عميد كلية فرانسيس كينغ كاري للقانون بجامعة ميريلاند، وأستاذ قانون الضرائب بالقول إن خطة الوظائف الأمريكية لبايدن هي خطة عمل تستثمر في البنية التحتية والأفراد والتعليم، وهذه هي أنواع الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.



وقال دونالد إن“المقترحات الأخرى مثل مساواة الأجور، والإجازة العائلية والطبية مدفوعة الأجر، والترويج للرعاية النهارية، وزيادة الحد الأدنى للأجور ستتطلب من الشركات زيادة الاستثمار في موظفيها، وهو ما سيمنح الشركات عائدًا على ذلك الاستثمار من خلال إعداد قوة عاملة أكثر صحة، ورضًا وأكثر تحفيزًا“.