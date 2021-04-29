البيت الأبيض: عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بدأت رسميا

أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية بدأت رسميا في الانسحاب من أفغانستان.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس، إن عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بدأت رسميًا، موضحة أن تعزيزات عسكرية -تشمل قاذفة القنابل "بي 52 إش ستراتوفورتريس" وحاملة طائرات، أُرسلت إلى المنطقة لحماية القوات الأمريكية، وضمان انسحابها في ظروف سلسة.

وأضافت أن عناصر من القوات الخاصة ستنتشر في أفغانستان بصورة مؤقتة، لتوفير الحماية للقوات على الأرض، مبينة في الوقت ذاته أن القيادة الوسطى الأمريكية سوف تقيم الأوضاع في الأسابيع والأشهر المقبلة، بالتنسيق مع قوات التحالف، من أجل ضمان المرونة لنقل قدرات عسكرية إلى داخل الأراضي الأفغانية وخارجها، وفقا لما تتطلبه حماية القوات الأمريكية.

وأقرت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن هذه الخطوات ستقود إلى زيادة في عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان مؤقتًا، إلا أنها شددت على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبقى ملتزما بسحب جميع القوات من هذا البلد بحلول الحادي عشر من سبتمبر المقبل بشكل آمن ومدروس وغير متسرع.