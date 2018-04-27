الأرصاد تنشر خريطة الظواهر المتوقعة: طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غدًا الجمعة الموافق 30 أبريل، وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مايو المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد لنشاط رياح، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 أبريل.

وتابعت أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد لنشاط رياح، وذلك يوم السبت الموافق 1 مايو.

وتوقعت تعرض مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء لنشاط رياح على فترات متقطعة، وذلك يوم الأحد الموافق 2 مايو، لافتة إلى تعرض مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء لنشاط رياح، وذلك يوم الاثنين الموافق 3 مايو.

وأوضحت أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء لنشاط رياح على فترات متقطعة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 4 و5 مايو.