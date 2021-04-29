التضامن: تكلفة برنامج تطوير قرى الريف المصري ستصل إلى 500 مليار جنيه

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه كان هناك تركيز في السنوات الأولى من 2015 وحتى 2018 على تقوية البنية التحتية بشكل عام، وإيجاد مناطق مستحدثة جديدة، ونقل سكان العشوائيات إليها، وأيضا إصلاحات تمس الاقتصاد المصري، وجودة التعليم، والخدمات الصحية، وتنوعها علي مستوي الجمهورية.

وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة الحوارية التى عقدت بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه منذ 2018 - 2019، وحتى المرحلة الحالية وبعدها، يوجد تركيز كبير علي جودة حياة المواطن المصري، ومؤشرات التنمية التي تخصه بشكل محدد منها الطفولة المبكرة، ومساهمة الشباب في العملية التنموية، بالإضافة إلي تكافئ الفرص التعليمية.

وتابعت الوزيرة، "أصبحنا نفكر في الفقر من منظور تكاملي مثل نسبة التعليم في المجتمع الريفي والحضري، والرعاية الصحية للمرأة والطفل، والتحاق الاطفال بالحضانة، ونسبة التعليم الجامعي، ونوعية السكن، ونسبة البطالة".

وأشارت الوزيرة، إلى أن أكبر برنامج تطبقه مصر هو تطوير القرى المصرية، الذي يكلف الدولة في المرحلة الأولى فقط 200 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يكلف هذا البرنامج الدولة 500 مليار جنيه فأكثر.

وأكد أن انخفاض الوعي بمؤشرات التنمية تؤدي أيضا إلى فقر السلوك ومؤشرات التنمية المتدنية.