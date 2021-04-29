مطار هيثرو قد يطلب إعفاءات من دائنيه في حال عدم تعافي حركة الركاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مطار هيثرو بلندن، أنه قد يطلب من الدائنين تخفيف شروط الديون مرة أخرى، إذا لم تبدأ حركة الركاب في التعافي هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المطار القول في بيان أصدره لنتائج الربع الأول اليوم الخميس، أنه سيتم تقديم الطلب في حال حدوث أحد سيناريوهين: "صعب ولكنه مقبول" و"السيناريو الأسوأ".

وتتوقع الشركة أن تتراوح حركة الركاب في 2021 بين 13 مليون و36 مليون مسافر.

ويتضمن السيناريو "الصعب ولكنه مقبول" تسجيل 25 مليون مسافر، بتراجع بـ 69% عن عام 2019.

أما السيناريو الأسوأ فيتوقع 13 مليون راكب، بتراجع بنسبة 96%.

وكان المطار طلب بالفعل من الدائنين إعفاءات في الصيف الماضي.