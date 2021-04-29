الإسكان: جار تنفيذ مشروعات للطرق والمحاور الرئيسية بمدينتي السادات والشروق

قال رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المهندس علاء منيع، إنه تم وجارٍ العمل فى عدد من مشروعات الطرق التى تخدم المحاور الرئيسية بالمناطق السكنية والصناعية بالمدينة، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال، بجانب الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المدن الجديدة، ومتابعة أعمال المشروعات الجارية.

وأوضح منيع، في بيان، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للحي المميز بأطوال 48 كيلومترا، بنسبة إنجاز تخطت 90%، كما أنه جارٍ تنفيذ شبكة الطرق الداخلية لحي النور بأطوال 18 كيلومترا بنسبة إنجاز تخطت 90% أيضا.

وأضاف منيع، أنه جارٍ رفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمي بطول 35 كيلومترا، وعمل حارات تهدئة كمرحلة أولى لخدمة أهالى مدينة السادات والمترددين عليها ذهابا وإيابا من مدينة السادات إلى محافظات الدلتا بنسبة إنجاز بلغت 90%، وكذا رفع كفاءة طريق برك الأكسدة بطول 12 كيلومترا كمرحلة أولى، وذلك لخدمة برك الأكسدة والمدينة الغذائية بنسبة إنجاز بلغت 50%.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم وضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطرق التى تربط مطلع ومنزل كوبري سيارات بمدخل الإسماعيلية (2) بالتزامن مع قرب افتتاحه، حيث تم البدء فى ربط الطرق على مطلع ومنزل الكوبري.

وأضاف رئيس الجهاز، أن كوبرى سيارات مدخل (2) الواقع على طريق القاهرة/الإسماعيلية، والمار أعلى القطار الكهربائى خط (عدلى منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) والجارى تنفيذه، يعتبر أحد المشروعات الكُبرى التى تحقق سهولة الانتقال بكل يسر من وإلى المدينة، بجانب تطوير المنطقة المحيطة، والبدء فى أعمال التجهيز اللازم لتنفيذ طبقة الأسفلت، بهدف عدم تأثر الحركة المرورية للسيارات.

وأوضح أن الأعمال تستهدف الربط على 3 محاور رئيسية، الأول والثانى بمنزل الدخول للمدينة، حيث سيتم إنشاء ميدان ارتكازى لنقل الحركة المرورية إلى الطريق الجديد الجاري إنشاؤه محور "خالد مغربى"، والذى ينقل الحركة مباشرةً إلى محطة القطار الكهربائى حتى الطريق الدائري الأوسطى والمحور الغربي، كما يربط الميدان الحركة على محور"السادات" الذى يتوسط مدينة الشروق.