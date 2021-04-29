عمرو مصطفى لـ«العرافة»: أنا أسطورة الجيل

ــ أغنى كـ«ملحن».. وسترون شيئا جديدا إذا قررت التفرغ للغناء

ــ ضحيت كثيرا خلال سنوات عملى مع عمر دياب.. وحزنت من تقديمه أغنية وطنية بدونى

ــ مشكلتى مع شيرين انتهت.. وتامر حسنى لم يصنع تاريخا حتى الآن

حلّ الفنان عمرو مصطفى، الملحن والمغنى، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، فى حوار تحدث خلاله عن رؤيته للساحة الفنية، والإجازة التى منحها لنفسه لمدة عام كامل، والخلاف الذى نشب بينه وبين الفنان عمرو دياب.

وقال فى برنامج «العرافة» المذاع على شاشة «المحور»، مساء أمس الأول: إنه تخلى عن بعض الأفكار الاندفاعية التى تمكنت منه، موضحًا: «كنت صغيرا فى معارك كثيرة، والآن أصبحت أكثر حكمة وهدوءًا، وأستمع للنقد بل وأحب المنتقدين أكثر من المعجبين».

وأضاف أنه كان قد قرر منح نفسه إجازة من التلحين لمدة عام؛ حتى يقترب من أسرته وأبنائه الذين يمرون بمرحلة مراهقة ــ حسب قوله ــ ولكنه قطع تلك الإجازة من أجل التعاون مع الفنان عمرو دياب.

واستكمل: «كان الاتفاق بيننا أن أتولى تلحين الألبوم كاملا، ولكن هذا لم يحدث، فضلا عن أنه قرر تلحين أغنية وطنية لنفسه، رغم أنى الأكثر أولوية بذلك، وشعرت أنى ضحيت كثيرا خلال 20 عاما من التعاون بينى وبينه».

وأكد أنه لم يستفد ماديًا من التعاون مع عمرو دياب طيلة السنوات الماضية، قائلا: «ما حصلت عليه فى 20 سنة، يحصل عليه هو فى إحياء عرسين فقط يمكن أن يحييهما فى يوم واحد، ولكنى صبرت كثيرا احتراما لمحبتى له، وما بيننا».

وأشار إلى تلحينه 9 أغنيات كان من المفترض تقديمها للفنان عمرو دياب، بالتعاون مع الشاعر تامر حسين، ولكنه استعادهم وتم تقديمهم لفنانين آخرين مثل شيرين ومحمد حماقى وإليسا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا، وفقا لقوله.

وعن جهوده فى اكتشاف الوجوه الفنية الجديدة، تعهد بتقديم أحد الشعراء قريبا وهو الشاعر مصطفى الأسوانى، موضحًا: «سبق وقدمت الشاعر تامر حسين، وهو يصون هذا الجميل، مثلما قدمت الموزع حسن الشافعى، وكنت أول من تعاون مع عادل حقى بعد عودته من الخارج».

وأكد انتهاء خلافه مع شيرين عبدالوهاب، بعد أغنية «مشربتش من نيلها» والتصريحات الهجومية من الجانبين، لافتًا إلى التعاون سويا فى أغنية عيد الأم «هى الدنيا» ثم فى أحد الإعلانات، وهناك كثير من التعاون مستقبلا.

وذكر أن غيابه عن الساحة الفنية لم يؤثر على ظهوره، متابعا: «أنا بعرف أظهر كويس، وأول ما ظهرت تعاونت مع إليسا وحماقى وراغب علامة وشيرين»، حسبما قال.

ووصف نفسه بـ«أسطورة الجيل»، مؤكدًا أن له أكثر من 1000 أغنية احتلت قائمة الأكثر تداولا؛ وهم الأشهر لأصحابهم مثل «يوم ورا يوم» للفنانة سميرة سعيد، و«أحلى حاجة فيكى» لمحمد حماقى، و«بشرة خير» لحسين الجسمى.

واعتبر أن الملحن شريف تاج، ضمن الأكثر موهبة فى مجال التلحين بجيله، قائلا: «أفتقده.. هو من لحن تملى معاك لعمرو دياب، وهو انت ليه سبتها لأنغام، وغيرهم.. وأتمنى أن يعود للساحة مجددا».

وأبدى إعجابه بحدث موكب المومياوات الملكية، بما فى ذلك الأوبريت الموسيقى الذى كتبه الموسيقار هشام نزيه، مستطردا: «لم أهنئه على الأوبريت.. لأنه هو أيضًا لم يهنئنى على بشرة خير وغيرها من أعمالى الناجحة».

واعتبر أن هشام نزيه «محظوظ» بسبب توفير إمكانيات كبيرة له، مثل الأوركسترا والكورال، وهذه الإمكانيات إذا تم توفيرها فى عزف أغانى عمرو مصطفى ستخرج بنفس الشكل الذى خرج به أوبريت موكب المومياوات.

واستكمل: «لحنت لمصر العديد من الأغانى المهمة فى الوقت المهم والحساس، وقدمت تحيا مصر مع أحمد جمال، وأوبريت قناة السويس الجديدة، وطوبة فوق طوبة لأمال ماهر».

تحفظ عمرو مصطفى على تشبيه المنتج محمد حفظى لتامر حسنى، بـ«العندليب الأسمر» عبدالحليم حافظ، مؤكدًا أن تصريحات حفظى دافعها صداقته بتامر، مستكملا: «تامر حسنى حتى الآن لم يصنع تاريخا يتحدث عنه».

وذكر أنه حتى الآن يغنى كـ«ملحن»، مشيرًا إلى احتمالية تفرغه للغناء مستقبلا، آنذاك سيتطلب منه الأمر التحضير للعديد من الحفلات الغنائية والظهور بشكل يختلف عما سبق.