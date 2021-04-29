باكستان تسجل 5480 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت باكستان 5 آلاف و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 815 آلاف و711 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية- حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 151 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و680 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 708 آلاف 193 شخصا، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 89 ألفا و838 شخصا.