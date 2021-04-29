 برلين: من المقرر نقل مساعدات طبية إلى الهند اعتبارا من السبت - بوابة الشروق
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برلين: من المقرر نقل مساعدات طبية إلى الهند اعتبارا من السبت

د ب أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:31 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:31 ص

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس أنه من المقرر أن تنقل القوات الجوية الألمانية مساعدات طبية إلى الهند التي تعرضت لأسوأ موجة كورونا حتى الآن، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم.

 

وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل جهاز معقد لإنتاج الأوكسجين على متن طائرتي من طراز "إيه400 إم" إلى الهند خلال الأسبوع القادم.

 

ومن المقرر أن يذهب 16 جنديا من المختصين في الشؤون الطبية إلى هناك لتركيب الجهاز وتقديم إرشادات لطريقة تشغيله.

 

وكانت وزارة الدفاع الألمانية ذكرت من قبل أنه من المخطط أن يتم نقل 120 جهاز تنفس صناعي إلى الهند في الرحلة الجوية الأولى يوم السبت القادم، وذلك بتكليف من وزارة الداخلية الألمانية.

 


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