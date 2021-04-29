جواهرجي يطلق النار على شخصين خلال محاولة السطو على متجره في شمال إيطاليا

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أطلق جواهرجي النار على شخصين اقتحما متجره في بلدة بشمال إيطاليا بينما تمكن شخص ثالث من الهرب وهو مصاب بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن الشرطة استجوبت رجلا اليوم الخميس كان قد دخل إلى المستشفى أثناء الليل مصابا بالرصاص.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن محاولة الاقتحام وقعت أمس الأربعاء في بلدة جرينتسانه كافور في بيدمونت.

وأضافت أنسا أن الجواهرجي سبق أن تم تقييده وإصابته خلال عملية سطو سابقة في نفس المتجر عام 2015. وبعد عدة أشهر تم اعتقال اللصوص ومعهم البضائع المسروقة.

وقالت صحيفة كوريري ديلا سيرا إن الجواهرجي استخدم هذه المرة سلاحه الشخصي ضد المشتبه فيهم.

واستنجدت به زوجته وابنته لنجدتهما من محاولة الاقتحام.

وجاء إلى تجدتهما من جزء آخر بالمحل وأطلق عدة طلقات نارية ليصيب اثنين من اللصوص المشتبه فيهم باصابات قاتلة .

وبحسب أنسا، ظل رجل ملقى على الأرض في منتصف الطريق. وتحقق الشرطة في المسار الدقيق للأحداث.

وفي السياق ذاته، وصف ماتيو سالفيني، رئيس حزب ليجا اليميني المتطرف القضية بأنها دفاع عن النفس في منشور عبر فيسبوك.