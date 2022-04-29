 السعودية ترفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول الخليج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية ترفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول الخليج

د ب ا
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 1:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 1:37 ص

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الخميس رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية على حسابها عبر موقع تويتر مساء الخميس أنه يمكن للمواطنين السعوديين السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في أيار/ مايو 2021 تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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