قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ الإسلام يحث على البحث عن الجار غير المسلم الذي قد تثقله الأيام ويعاني مرضًا وفقرًا.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مكارم الأخلاق» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»: «هذا ليس حكمًا به ترف لكنه من الواجبات ومن حقوق هذا الجار.. يجب السؤال عن الجار وإذا لم يفعل المسلم ذلك يكون مقصرًا في حق الشريعة لأن الله كلفنا بحقوق الجار».



وأشار إلى أن بعض العلماء فسروا قول الله تعالى الجار الجنب بأنه يصل إلى 40 جارًا، موضحًا أن التطبيق الصحيح لهذا المبدأ يساهم في تحقيق تلاحم مجتمعي كامل والتكافل بين الناس.



وتابع: «عندما تحدث الفقهاء عن علاقة الجوار أعطوا حكمًا غير مُطبق حاليا ولا يمكن تطبيقه لأن الظروف حتمت علينا ألا نأخذ بهذه الأحكام.. هذه الأحكام تتطلب مساحة كبيرة من الأراضي.. يقولون من بنا في بيته فلا يجب أن يحجب الضوء عن جاره ولا الهواء أيضًا.. هذا كان في ظل توسع أفقي لكننا توسعنا الآن رأسيًا».



