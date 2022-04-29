شباب الكاراتيه يحققون الميداليات في أولى أيام الدوري العالمي بقبرص

حقق لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه، اليوم الجمعة، العديد من الميداليات في أولى أيام منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين المقامة حاليا في قبرص.

في منافسات الكاتا، فازت جنى خميس بالذهبية، بينما حصلت حبيبة أحمد ومحمود محمد على البرونزية.

وفي منافسات الكوميتيه، انتزعت أروى مصطفى الميدالية الذهبية في ميزان تحت 53 كجم بعد فوزها على بطلة بلجيكا في النهائي بنتيجة 5-2، في الوقت الذي اكتفى فيه محمود عبدالعزيز بالبرونزية في وزن تحت 68 كجم.

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بالإنجازات المتتالية التي يحققها لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه مؤكدا أنهم نجحوا في تحدي الصعاب وانتزاع العديد من الميداليات في أولى أيام الدوري العالمي.

أكد أن ما يتحقق على أرض الواقع في الوقت الحالي ما هو إلا دراسة تم وضعها منذ سنوات ويتم جني ثمارها من خلال الاهتمام بالشباب والناشئين ومحاولة إكسابهم حساسية البطولات الكبرى.

من جانبه، وعد الدكتور محمد سعد عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة مجلس الادارة بانتزاع العديد من الميداليات المتنوعة في الأيام المقبلة خاصة وأن الجميع في قبرص في حالة تركيز لرفع العلم المصري عاليا.

أضاف سعد أن السفارة المصرية في قبرص المتمثلة في السفير عمرو حمزه والقنصل احمد بسيونى حريصون على تذليل كافة العقبات أمام البعثة المصرية وعلى تواصل دائم معه للاطمئنان على البعثة وعلى سير الامور بشكل طيب.