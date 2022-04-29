 رسميا.. باملاك تيسيما حكما لمباراة الأهلي ووفاق سطيف وسيكازوي للـ VAR - بوابة الشروق
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رسميا.. باملاك تيسيما حكما لمباراة الأهلي ووفاق سطيف وسيكازوي للـ VAR

محمد جلال
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 6:17 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، طاقم حكام مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع وفاق سطيف في القاهرة يوم 7 مايو المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 13 من نفس الشهر.

ويدير الحكم الاثيوبي باملاك تسيما هذه المباراة المقرر إقامتها في القاهرة، ويعاونه السوداني محمد عبد الله، التشادي عيسي يايا، بالإضافة للبتسواني جوشو بوندو حكماً رابعاً.

كما سيتواجد ثلاثة حكام في تقنية “الفار”، يتقدمهم الزامبي جاني سيكازوي، بنساعدة الكاميروني ألفيس نيوبي، وأحمد امتياز.

وكان الأهلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد إقصاء الرجاء المغربي من ربع النهائي، أما وفاق سطيف فنجح في الصعود بعد الفوز على الترجي التونسي في دور الثمانية.


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