شهدت محلات بيع الحلوى والمكسرات بجنوب سيناء، إقبالًا من المواطنين تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك لشراء احتياجاتهم.

وتوافد المواطنين بمدينة طور سيناء على شارع المنشية، الذي يعد أشهر الشوارع التجارية بالمدينة لشراء الحلويات والمكسرات لكونها أحد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقال محمد أحمد صاحب أحد محلات الحلويات والمحمصات بمدينة طور سيناء لـ"الشروق"، إن إقبال المواطنين على شراء الحلويات والمكسرات، على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالعام الماضي، وهذا الإقبال يزداد خاصة كما اقترب العيد، وتنعش الحركة التجارية بشكل عام بالمدينة عقب الإفطار.

وأوضح أن المنتجات المصرية من الحلويات كانت لها الصدارة بالمقارنة بالحلويات المستوردة نظرًا لسعرها المميز، وجودتها الفائقة مما زاد الإقبال عليها، مؤكدًا أن أسعار الحلويات تبدأ من 35 جنيها حتى 150 جنيها للكيلو.

وأكد أن المسليات والمكسرات يوجد عليها إقبال على مدار العام وليس خلال فترات الأعياد والمناسبات فقط، لكونها يمثل طقوسًا هامة لدى الكثير من المواطنين.