محافظة دمياط تستعد لاستقبال رواد المصيف خلال أيام العيد

استعدت محافظة دمياط ﻻستقبال عيدالفطر المبارك، واستعدت جميع الفنادق استعداد تام لاستقبال رواد المصيف لقضاء الاجازة وكذا المنشآت السياحية والملاهي والشواطئ

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة أنهت استعداداتها ﻻستقبال رواد مصيف رأس البر في عيد الفطر المبارك، بإجراءات الحماية وتأمين الشاطىء والمصطافين وتخصيص نقاط ثابتة لسيارات إسعاف الشاطىء ومركز تجميع الأطفال التائهين وكذلك التعاقد مع فرق الانقاذ وتشكيلاتها علي ابراج المراقبة أو داخل المياه،

كما شملت النهضة الحضارية والتخطيطية التى شهدتها مدينة رأس البر لتخطيط الشوارع والميادين وزرع العلامات والإرشادات المرورية علي البوابات والطرق المؤدية للمدينة، بالإضافة ﻻعمال صيانة ورفع كفاءة منشآت التجميل والتنسيق الحضارى بمنطقة اللسان العالمية وحتى الفنار، وكانت المحافظة قد بدأت نهضة حضارية وتخطيطية لمصيف راس البر شملت تخطيط الشوارع والطرق الرئيسية ومداخل المدينة من الناحيتين الشرقيةوالغربية ودهان النيوجيرسى وتحديد حارات مرور السيارات في الاتجاه الواحد والاتجاهين، الشرقيةوالغربية ودهان النيوجيرسى وتحديد حارات مرور السيارات في الاتجاه الواحد والاتجاهين، وصيانة ورفع كفاءة أعمال

و استكمال اعمال الدهانات للمطبات الصناعية وتسوية رمال الشاطئ لمدينة رأس البر في ظل استعدادات المدينة لاستقبال العيد واستعدت المنشأت السياحية والفنادق والمحلات العامة لاستقبال زواره.

وأكد، الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط أنه سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة التي، يؤدى فيها صلاة العيد، بحضور القيادات الأمنية و التنفيذية بالمحافظة.

وتم إعداد غرفة عمليات قائمة بمديرية التموين لمتابعة الموقف التمويني وتلقى شكاوى المواطنين ، وتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على المعروض من السلع، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة المحافظ بتوفير السلع الأساسية للمواطنين تم إعداد خطة لتعزيز مراكز توزيع السلع والسيارات المتنقلة بالقرى ودعمها بالسلع التموينية بأسعار مخفضة، وكذلك تشديد مرور اللجان الإنضمامية من مباحث التموين ومفتشيها والطب البيطري ومديرية الصحة، للرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفات بالإضافة إلى زيادة حصص أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على التعبئة بالمستودعات.

وقد عرض مدير عام التموين أرقام ( 2212318 – 2212319 ) لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن للمديرية من النوبتجيات القائمة.

كما تناول الاجتماع دور مديرية الصحة في الرقابة على الأغذية بمحلات اللحوم والجزارة والأسماك والمطاعم أثناء أيام العيد بالتنسيق مع الطب البيطري، وكذا رفع درجة الاستعداد بمستشفيات دمياط لمواجهة أية حالات طارئة، وتم خلال الإجتماع خطة إسعافيه لمواجهة الطوارئ على الطرق الرئيسية والسريعة وشواطئ رأس البر.

وعن قطاع مياه الشرب .. تم إعداد برنامج غسيل للشبكات على مستوى المحافظة وتجهيز فرق للطوارئ في أوقات الذروة وتيسير فرص للصيانة متحركة بالتنسيق مع مراكز الخدمة لتلقى بلاغات المواطنين طوال 24 ساعة

كما تم تجهيز فرق لصيانة شبكات الكهرباء واعداد النوبتجيات في جميع مراكز الخدمة، وغرفة عمليات لمراقبة أعطال الهندسات وتوفير وحدة توليد كبيرة حال حدوث أعطال .

وعن الاجراءات الأمنية خلال فترة العيد تم وضع خطة تأمين شاملة لأماكن التجمعات والمتنزهات في دمياط ورأس البر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأمينية للمعديات والمراكب السياحية والترفيهية في النيل بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وكذا إعداد خطة مرورية لتكثيف الخدمات في الميادين والشوارع وعلى الطرق وزيادة أفراد الخدمة لمواجهة الحركة المرورية خلال العيد، واستعدت الحماية المدنية بتعزيز الخدمات ورفع درجة الاستعداد وصيانة وجاهزية معدات الحماية.

وبحث الاجتماع خطة مديرية الزراعة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام العيد بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي والوحدات المحلية.

وتم عقد اجتماع لعرض خطة رؤساء المراكز والمدن خلال أيام عيد الفطر بالتشديد على أعمال النظافة ورفع الاشغالات من مداخل القرى والمدن وتفعيل منظومة بيع السلع الأساسية بسيارات الوحدات المحلية.