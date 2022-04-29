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نشر قوات بريطانية بشرق أوروبا هي الأكبر منذ الحرب الباردة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 12:23 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 12:23 م

تشارك قوات بريطانية قوامها نحو 8000 جندي في تدريبات عبر مناطق شرقي أوروبا في مواجهة العدوان الروسي في واحدة من أكبر عمليات إرسال الجنود منذ الحرب الباردة.

وسيتم إرسال عشرات الدبابات إلى دول، من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية هذا الصيف بموجب خطط تم تعزيزها منذ غزو روسيا أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال وزير الدفاع بين والاس "إن إظهار التضامن والقوة" سيشهد انضمام قوات بريطانية إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتحالف قوة المشاة المشتركة التي تضم فنلندا والسويد، للمشاركة في التدريبات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن هذه الخطوة تم التخطيط لها قبل أمد بعيد، لكن جرى تعزيزها منذ بدأت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

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