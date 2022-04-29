 فيديو.. جسم مشبوه يثير الهلع في مطار بن غوريون الإسرائيلي - بوابة الشروق
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فيديو.. جسم مشبوه يثير الهلع في مطار بن غوريون الإسرائيلي

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:18 ص

عرضت فضائية «العربية»، صباح اليوم الجمعة، فيديو يرصد مشاهد هلع بسبب قذيفة بالية تدب الرعب في مطار بن غوريون الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
وشهد مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة، حالة من الهلع والذعر، مساء الخميس، بسبب ما وصف بأنه «جسم مشبوه» في حقيبة مواطن أمريكي.
ونشرت هيئة البث للكيان الصهيوني «كان»، مقطع فيديو يوثق ما قيل أنه حالة ذعر في مطار بن غوريون خوفا من جسم مشبوه، قبل أن تعود الهيئة لتعلن العودة إلى الروتين بعد عمليات التفتيش التي أظهرت أن مواطنا أمريكيا كان قد وجد قذيفة مورتر بالية أثناء وجوده في الجولان السوري المحتل وأخذها معه في حقيبته.

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