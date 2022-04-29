محافظة بابل وسط العراق تعلن أولى حالات الوفاة بالحمى النزفية

أعلنت محافظة بابل، إحدى المحافظات الواقعة في وسط العراق جنوب العاصمة بغداد، وخامس أكبر محافظة من حيث عدد السكان في العراق، اليوم الجمعة، تسجيل أولى حالات الوفاة بالحمى النزفية.

وقال رئيس خلية الأزمة لمكافحة انتشار مرض الحمى النزفية في المحافظة وسام أصلان الجبوري، في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم الاشتباه بأربع حالات بمرض الحمى النزفية، حيث كانت ثلاث حالات سالبة، وأخرى موجبة في ناحية جبلة في محافظة بابل، والتي أدت إلى وفاة المريضة في مستشفى مرجان الطبية".

ودعا الجبوري، المواطنين في محافظة بابل، المربين للمواشي والأغنام والمستهلكين للحوم، إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والصحية عند التعامل المباشر مع الحيوانات كون مرض الحمى النزفية ينتقل إلى مربي المواشي عن طريق (الكراد) المتطفل على المواشي والأغنام، وضرورة التعقيم والطبخ الجيد قبل الأكل.