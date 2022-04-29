إنشاء مصنع للقاحات شركة موديرنا في مونتريال

أعلن رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، ورئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجولت، اليوم الجمعة، عن بناء مصنع لشركة موديرنا في مونتريال، حيث سيتم إنتاج ما يصل إلى 100 مليون حقنة من المصل في مصنع مونتريال كل عام.

وقال ترودو للصحفيين في جامعة ماكجيل في مونتريال: "أنضم إلى رئيس الوزراء فرانسوا ليجولت وأعلن عن كيفية الحفاظ على صحة الكنديين وتعزيز قدرة كندا على إنتاج اللقاحات، وخلق فرص عمل في نفس الوقت"ـ مضيفًا : "وعدت حكومتنا بتعزيز قدرتنا على إنتاج اللقاحات هنا في كندا".

وأضاف أن المنشأة، التي من المتوقع أن تبدأ العمل في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2024، ستوفر فرص عمل لما بين 200 إلى 300 شخص وتكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 100 مليون جرعة لقاح ضد (كوفيد-19) سنويًا.

وتابع : "سيكون له أيضًا تأثير كبير في البحث الذي يجرونه على مجموعة من الأمراض. تحدثنا عن مرض الزهايمر، نتحدث عن السرطانات، نتحدث عن مجموعة الأشياء التي تستطيع لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال تقديمها للحفاظ على الكنديين والناس في جميع أنحاء العالم أصحاء".