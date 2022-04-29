بابا الفاتيكان يطلب من لجنة كنسية تقريرا سنويا عن الإساءة للأطفال

يسعى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لتكثيف الكفاح ضد إساءة معاملة الأطفال في أروقة الكنيسة الكاثوليكية، وبالتالي سيتلقى البابا معلومات منتظمة حول هذا الموضوع في المستقبل.



وطلب البابا من أعضاء اللجنة البابوية لحماية القصر اليوم الجمعة تزويده بتقرير سنوي عن تصرفات رجال الدين مع هؤلاء الأطفال.



وسيتم دمج اللجنة التي تأسست عام 2014 رسميا في الهيئة البابوية مستقبلا وفقا لدستور الفاتيكان الجديد.



وأكد البابا فرنسيس أنه مع ذلك ستظل اللجنة مستقلة وتقدم تقاريرها مباشرة إليه.



تسببت التقارير التي تتحدث عن إساءة معاملة الأطفال من قبل رجال الدين ، لاسيما في الماضي، في هزة كبيرة للكنيسة الكاثوليكية على مدى سنوات.



وقال البابا: "الإساءة بأي شكل من الأشكال غير مقبولة، والاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل بشكل خاص إساءة كبيرة لأنه يضر بالحياة أثناء تكونها، وبدلا من الازدهار، يتأذى من يتعرض للإساءة وأحيانا يتعذر شفاؤه".



وحث فرنسيس اللجنة التي يرأسها الكاردينال الأمريكي شون باتريك أومالي وتضم رجل الدين الألماني هانز زولنر، على أن تكون نشطة في جميع أنحاء العالم.



وأضاف فرنسيس أنه يجب على اللجنة تعزيز الحوار مع مؤتمرات الأساقفة ومراقبته "من أجل إنشاء أماكن يمكن للأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء وأسرهم أن يجدوا فيها نقاط اتصال واستماع إليهم، وحيث يمكن مرافقتهم في طريقهم إلى الشفاء والبحث عن العدالة.



وقال فرنسيس إن لجنته ساعدت بالفعل في تحسين الوضع.



وأكد البابا أمام الهيئة الكاثوليكية قائلا: "أصبح الأطفال والأشخاص المستضعفون أكثر أمانا في الكنيسة اليوم بفضل التزامكم"، مضيفا أن عدد الحالات في تلك الأجزاء من العالم حيث يتم تسجيلها قد انخفض منذ سنوات.