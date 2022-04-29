تسجيل الاختيار 3: الشاطر ومرسي يحذران من نجاح حازم أبو إسماعيل: مفيش بديل إسلامي مناسب

عرضت الحلقة 27 من مسلسل "الاختيار 3"، مساء الخميس، تسجيلا جديدا لخيرت الشاطر ومحمد مرسى يهاجمان فيه حازم صلاح أبو إسماعيل ويدعوان لترشيح شخصية إسلامية أخرى يمكنها كسب ثقة السلفيين.

في بداية التسجيل قال مرسي فيما يظهر أنه عقب انتخابات مجلس النواب "يعني إخوانا مثلا فى حزب النور خدوا أكتر من 8 مليون صوت، احنا وصلنا قريب لـ 15 مليون صوت وهم 8 مليون، فإذا اقتنعوا بواحد زى الشيخ حازم مثلا هيدخلوه إعادة".

وعقب الشاطر فى نفس الفيديو: "بس أنا بدأت حوار طويل معاهم فى الحكاية دى دلوقتى"، فسأله مرسي: "يعنى مش هيدوله صوتهم؟"، ليرد الشاطر: "لأ هى المشكلة مش فى حازم، المشكلة إن راسه (الناخب السلفي) متركبة إنه لازم يكون إسلامى، يعنى إقناعهم بغير حازم سهل، بس المهم إنك تديله بديل إسلامى، مش إن إنت متتدلوش".

فقاطعه محمد مرسى قائلا: "مفيش بديل إسلامى مناسب" مما يوضح أن الفيديو كان قبل أن يحسم الإخوان موقفهم بدخول الانتخابات.

وواصل الشاطر كلامه: "خد بالك هى طريقة تفكيرهم، هم معندهمش آفق واسع".

وفى تسجيل آخر في تاريخ لاحق ظهر الشاطر متحدثا: "زى ما قلت لحضرتك فى المرة قبل اللى فاتت، هي الإشكالية للمزاج العام للناخب المصرى الآن إسلامى، فالتحدى الحقيقى إن احنا النهاردة لو وقفنا ودى أزمة عندنا مش بقولها إن يعنى إن احنا بنسوق لفكرة تانية، لأ احنا فعلا فى ورطة كلنا دلوقتى، لأن الشخصية دى قدام الشخصيات الإسلامية المطروحة هتبقى فرص نجاحها مش عالى، هى دى الإشكالية، لأن المزاج العام كده، كذا وسبعين فى المية من الناس كده".

فقاطعه محمد مرسى: "ممكن تلاقى العوا نجح مثلا"، ورد الشاطر عليه: "لأ العوا سهل، ياريت ده العوا مش مشكلة، لأ المشكلة فى حازم، حازم هو اللى هينجح.. كل المؤشرات دلوقت إنه نمرة واحد" فعقب مرسي: "تصور انت أما يبقى حازم!".