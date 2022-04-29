الكاظمي: حل الانسداد السياسي لا يكون في الخطابات السياسية وإنما في محاولة استعادة الثقة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نجاح الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي خلال عامين، مشيرًا إلى أن حل الانسداد السياسي لا يكون في الخطابات السياسية، وإنما في محاولة استعادة الثقة.

وقال الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه لم يضع في عمله الاقتصادي أي أهداف ترويجية، منبهًا على أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق دون معاناة.

وفي ردّه على قرار تغيير سعر صرف الدولار، أوضح رئيس الوزراء أن تغيير سعر الصرف لم يكن قرارًا كيفيًا لهذه الحكومة بل سبقته دراسات امتدت لسنوات، وقال: "لا نمتلك العصا السحرية لتغيير الواقع بضربة واحدة لكننا وضعنا أسس الحياة الطبيعية".

وحول عدم انخراطه في الانتخابات، أكد الكاظمي معارضته ورفضه لكل الطلبات التي كانت تريد منه المشاركة فيها، معبرا عن رضاه عما أنجز خلال عامين من عمر الحكومة.

وأضاف: "نجحنا خلال عامين من عمل الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق بنسبة إلى 9.5% خلال عامي 2022 و2023".

في سياق أخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مسؤولين عن تجهيز العبوات الناسفة في مدينة كركوك العراقية، مضيفة أن المتهمين كان بحوزتهما عبوات ناسفة مسلكة كانا يحاولان استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهما من المطلوبين للقضاء.