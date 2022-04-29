وزير الداخلية التونسي: حريصون على توفير كل الظروف الملائمة لعناصر الجهاز الأمني

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أكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اهتمامهُ البالغ بجميع عناصر الجهاز الأمني وسعيه إلى توفير كل الظروف المُلائمة للقيام بعملهم على أكمل وجه.

وأبلغ وزير الداخلية التونسي، خلال زيارته الميدانية لوحدات الأمن بمنطقة بنقردان بولاية مدنين، تحيّات رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، وتقديره لدورهم في الحفاظ على وحدة الوطن.

واستهل وزير الداخلية التونسي، زيارته لولاية مدنين بتفقد شرطة الحدود بالمعبر الحدودي رأس الجدير ومقر الحماية المدنية للوقوف على جاهزية مختلف وحدات قوات الأمن الداخلي والاستماع إليهم والاطلاع على سير العمل بالوحدتين.

كما تفقد شرف الدين مركز الحرس الحدودي المتقدم "الجميلة"، حيث أشرف على عملية محاكاة تتمثل في مواجهة اعتداء إرهابي، مطلعا على جاهزية الوحدات في مجابهة مثل هذه العمليات، مثمنًا المجهودات الأمنيّة المبذولة في التّصدّي للإرهاب والتهريب.