إيران تسجل 969 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

سجلت إيران 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبعة ملايين و220 ألفا و402 إصابة، والوفيات إلى 141 ألفا و58 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 148 مليونا و734 ألفا و814 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيران حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.