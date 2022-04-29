تعليم مطروح تعلن فتح مقار جديدة لامتحانات الثانوية بالعلمين والنجيلة

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على إقامة امتحانات الشهادة الثانوية العامة، هذا العام بإدارتي العلمين شرق المحافظة والنجيلة في القطاع الغربي، وذلك لتوفير المناخ المناسب للطلاب وتخفيف العبء عن أسرهم وأولياء أمورهم.

وقال وكيل وزارة تعليم مطروح، إن موافقة الوزارة جاءت بعد تقديم المديرية مقترحا بإقامة لجان ثانوية عامة بالإدارتين سالفتي الذكر، موضحة إيجابيات هذا المقترح، لافتا إلى أن طلاب العلمين كانوا سيؤدون الامتحان بلجان مدينة الحمام، كذلك كان طلاب النجيلة سيؤدون الامتحان في مدينة سيدي براني في أقصى غرب المحافظة، والذي كان يحمل الطلاب وأولياء الأمور أعباء معنوية ومادية.

وأشار إلى التنسيق مع مجلس الأمناء في ظل الدور المنوط به وفق القواعد القانونية المنظمة، في إطار منظومة تربوية متكاملة تسير في خطوات منظمة ومحددة بين كافة عناصر العملية التعليمية بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب بكافة المراحل.