نيكو جونزاليس يغيب عن برشلونة أمام مايوركا للإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة أن لاعب خط وسطه نيكو جونزاليس لن يستطيع المشاركة في مباراة الفريق المقررة أمام ريال مايوركا بعد غد الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وأوضح النادي الكتالوني أن اللاعب يعاني من إصابة بكسر في أحد أصابع القدم اليسرى وأنه سينضم إلى قائمة الغائبين عن المباراة مثل أوسكار مينجيزا ومارتن برايثويت المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي في بيان اليوم الجمعة: "نيكو جونزاليس لاعب الفريق يعاني من كسر في الإصبع الرابع بالقدم اليسرى. سيغيب عن المباراة، وتقييم حالته سيحدد موعد مشاركته في المباريات".

وخاض جونزاليس /20 عاما/ 39 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم ومن بينها 27 مباراة في الدوري المحلي، وسجل اللاعب هدفين وصنع مثلهما".

وكانت آخر مشاركة مع الفريق لمدة نصف ساعة في المباراة التي تعرض فيها للهزيمة أمام ضيفه رايو فاليكانو بالدوري، حسبما أشارت وكالة أنباء "أوروبا برس".