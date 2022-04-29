الحكومة الألمانية تدين الهجوم على كييف خلال زيارة جوتيريش

أدانت الحكومة الألمانية بشدة الهجوم الصاروخي الروسي على كييف في يوم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر، اليوم الجمعة في برلين: "تصرف الجانب الروسي يعبر عن ازدراء للإنسانية.. إنه يكشف مجددا أمام أعين المجتمع الدولي أن بوتين ونظامه لا يحترمان على الإطلاق القانون الدولي"

وبحسب مصادر أوكرانية، فإن الهجمات الروسية، التي أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، وقعت مساء أمس الخميس بينما كان جوتيريش لا يزال في كييف.

وقال جوتيريش في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "لقد صدمت عندما علمت أن صاروخين انفجرا في المدينة التي أتواجد بها".