مندوب الاتحاد الدولي للسلاح: مصر نجحت في تنظيم بطولة الجائزة الكبرى

أكد التونسي زياد فرياني مندوب الاتحاد الدولي للسلاح أن مصر نجحت في تنظيم بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل. ‏‎‏‎

ويشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

وقال زياد فرياني أن مصر نجحت من جديد في تنظيم بطولة الجائزة الكبرى وهو ما عودتنا عليه مصر بالتنظيم الرائع لكل البطولات، ولقد كنت هنا شهر أبريل العام الماضي في بطولة العالم وكانت بطولة رائعة وتنظيم كبير وتنسيق بين كل اللجان بقيادة عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري.

وأضاف أن بطولة الجائزة الكبرى منظمة بشكل محترف ولا توجد أي مشكلات في أول يوم بالبطولة ولا احتجاجات من الوفود والأمور تسير على ما يرام.

وتابع أن البطولة يطبق فيها الإجراءات الاحترازية وفحوصات كورونا لكل المشاركين وارتداء الماسك الطبي والتباعد الاجتماعي بقرار الاتحاد الدولي للعبة الذي ما زال ملتزم بالقواعد رغم اختفائها في ألعاب آخرى، وذلك لأن الجائحة لم تنتهي ويشارك في البطولة العديد من دول العالم وبعضهم في مرحلة الإغلاق لكن هذه القرارات ضرورية في البطولة لصحة وسلامة المشاركين.

وعن نتائج السلاح المصري في الفترة الأخيرة ، قال زياد فرياني أن لعبة المبارزة لا يوجد فيها سحر ومن يعمل بجد يحصل على النتائج وهو ما وصلت إليه الدول العربية وخاصة مصر في النتائج القارية والعالمية وأنا ما زال هناك تطور في الدول العربية والمستقبل أفضل للرياضة العربية وأن تكون هناك ميدالية في أولمبياد باريس.