السطات الجزائرية توفر طائرة خاصة لسفر وفاق سطيف في مواجهة الأهلي بالقاهرة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تخصيص طائرة خاصة لنقل فريق وفاق سطيف إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي وفاق سطيف الجزائري مع مستضيفه الأهلي يوم السبت المقبل، 7 مايو، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة في الجزائر يوم 14 من الشهر ذاته.

وقال شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في تصريحات نقلتها صحيفة «النهار»: «السلطات العليا قررت تخصيص طائرة لنقل وفاق سطيف إلى مصر تحسبا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا».

وكان وفاق سطيف قد تأهل للدور نصف النهائي بعد التفوق على الترجي التونسي في الدور ربع النهائي والفوز عليه في تونس بنتيجة 1-0، فيما تأهل الأهلي بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.