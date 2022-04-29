جزر سليمان تنتقد أستراليا بسبب اتفاق «أكوس» الأمني

انتقد رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافارا أستراليا في الوقت الذي تستمر فيه تداعيات الاتفاقية الأمنية الموقعة حديثا بين جزر سليمان والصين.

وقال سوجافارا في كلمة أمام البرلمان اليوم الجمعة إن بلاده لم تحصل على تحذير مسبق من أن أستراليا وقعت على اتفاق أمني مع بريطانيا والولايات المتحدة في عام 2021 يتضمن الحصول على غواصات نووية.

أعلنت الدول الثلاث في أيلول/سبتمبر الماضي عن الشراكة الدفاعية الثلاثية المعروفة باسم "أكوس" والتي تسمح للدول بتبادل التكنولوجيا التي تغطي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء والقدرات الهجومية بعيدة المدى.

وقال سوجافارا "علمت بمعاهدة/أكوس/ من وسائل الإعلام. وكان من المتوقع كدولة عضو في أسرة دول المحيط الهادئ، كان ينبغي التشاور مع جزر سليمان ودول المحيط الهادئ لضمان شفافية معاهدة أكوس ".

وتابع سوجافارا "أدرك أن أستراليا دولة ذات سيادة، ويمكنها الدخول في أي معاهدة تريدها، بشفافية أو بدون، وهو بالضبط ما فعلوه مع أكوس".

وتأتي تصريحات سوجافارا في أعقاب انتقادات من العديد من الدول الغربية، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، تتعلق باتفاقية أمنية تم توقيعها بين الصين وجزر سليمان.

وقال سوجافارا: إنه "عندما وقعت أستراليا على أكوس، لم نتصرف بطريقة مسرحية أو هستيرية بشأن الآثار التي قد تترتب على ذلك بالنسبة لنا"، مضيفا "احترمنا قرار أستراليا".

وخلال الاضطرابات الأخيرة في جزر سليمان، أرسلت كل من أستراليا ونيوزيلندا أفرادا من قوات الدفاع وسفن وشرطة لدعم استقرار البلاد.

ومع ذلك ، انتقد سوجافارا معاهدات بلاده مع أستراليا، ووصفها بأنها مشوبة بالقصور لأنها "لم تنجح في احتواء" أعمال الشغب في تشرين الثاني/نوفمبر.

يشار إلى أن جزر سليمان هي دولة جزيرة، تقع شمال شرق أستراليا، وهي موطن لحوالي 700 ألف شخص فقط، ولكن لها أهمية استراتيجية كبيرة. وتنشط الصين بشكل متزايد في منطقة المحيط الهادئ، وهي المنطقة التي كان بها نفوذ تقليدي للولايات المتحدة.