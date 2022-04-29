السودان: تشكيل لجنة تحقيق في أحداث غرب دارفور

أصدر النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث محلية كرينيك ومدينة الجنينة، في ولاية غرب دارفور، والتي شهدت اشتباكات قبلية سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى.

ويرأس اللجنة رئيس النيابة حسن عثمان، وتضم في عضويتها عددا من وكلاء النيابة، وممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وأوضح القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بمحلية كرينيك ومدينة الجنينة، والتي أدت لوفاة مواطنين، وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة، وأن تبحث الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث والإجراءات المتخذة من السلطات المحلية والولائية.

وأعطى القرار اللجنة سلطات النيابة العامة الواردة في القانون، على أن تباشر اختصاصاتها فورا، وحدد القرار للجنة مهلة أسبوعين لرفع نتائجها.