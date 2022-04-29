عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يرصد احتجاجات في شنغهاي ضد الإغلاق، الذي فرضته المدينة بسبب فيروس كورونا، بالصراخ وقرع الأواني.

وأظهر الفيديو المواطنين من سكان شنغهاي في شققهم، وهم يقرعون الأواني ويصرخون احتجاجا على الإغلاق.

ولأجل تجنب سيناريو مماثل لما واجهته مدينة شنغهاي، قررت سلطات العاصمة الصينية بكين الخميس إغلاق بعض الأماكن العامة، وزيادة الفحوص في أماكن أخرى مع شروع معظم سكان المدينة في إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية لكورونا، وتم أيضا إغلاق بعض المدارس وأماكن ترفيه ومواقع سياحية.

وكانت شنغهاي فرضت إغلاقا على مستوى المدينة وقلب حياة 25 مليونا من سكانها بسبب تسجيل آلاف الإصابات بفيروس كورونا.

