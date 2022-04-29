دورتموند: ننظر للايبزج وفرانكفورت بعين الغيرة

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أشاد ماركو روزه المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بمسيرة فريقي لايبزج وإنتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي وبلوغهما المربع الذهبي للبطولة معترفا بأنه يحسد الفريقين على مسيرتهما الناجحة في البطولة القارية.

وقال روزه اليوم الجمعة: "كل من الفريقين قدم مسيرة مميزة... ولايبزج تأهل أيضا لنهائي كأس ألمانيا".

وأضاف: "نتطلع لهذا في دورتموند ببعض الغيرة. ولكنهما استحقا هذا واجتهدا من أجل الوصول لهذا النجاح".

وقدم روزه موسما يتسم بالتباين مع دورتموند علما بأنه الموسم الأول له مع الفريق.

ويرجح أن ينهي دورتموند الموسم في المركز الثاني بالدوري الألماني (بوندسليجا) خلف بايرن ميونخ الذي توج فعليا باللقب.

ولكن دورتموند تعرض للخروج المبكر من مسابقة كأس ألمانيا كما أخفق في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

وعلى أي حال، قال روزه إنه كان سعيدا للغاية لأن لايبزج وإنتراخت فرانكفورت أظهرا أن الدوري الألماني ليس سيئا للغاية. وأضاف: "لسوء الحظ ، لم ننجح نحن في هذا".

ويستضيف دورتموند فريق بوخوم غدا السبت حيث يطمح الفريق للفوز في هذا اللقاء ما يضمن له المركز الثاني بالبوندسليجا، وذلك بعد هزيمته 1 / 3 أمام بايرن في الأسبوع الماضي.