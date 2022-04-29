المستشار الألماني: حرب بوتين موجهة ضد جوهر الديمقراطية

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست موجهة فقط ضد أوكرانيا، بل أيضا ضد جوهر الديمقراطية.

وكتب السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقال بصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة أن بوتين لا يسعى فقط لهدف تدمير أوكرانيا، بل إن "حربه موجهة ضد كل ما هو ديمقراطي: الحرية والمساواة أمام القانون وتقرير المصير والكرامة الإنسانية".

وذكر شولتس أن الدول الديمقراطية في العالم تظهر حاليا في المقابل أكثر اتحادا مما كانت عليه منذ وقت طويل، وأضاف: "هذا يظهر أن ما يوحدنا كديمقراطيات هو الاقتناع بأن القانون يجب أن يضع حدودا للسلطة".

وكتب شولتس: "من ينكر وجود قيم إنسانية مشتركة، لا يعرف ما الذي يتحدث عنه. كل من يفعل ذلك هو ببساطة جاهل "، مضيفا أن هذا الشخص لا يعرف أن "الحياة في حرية وعدالة وكرامة ليست مثاليات مقصورة على الغرب"، ويتجاهل أن هناك قيما إنسانية "يتشارك فيها جميع الناس عبر الأزمنة والحدود"، موضحا أن هذا أيضا السبب الذي يجعل الناس في جميع أنحاء العالم يشعرون "بالحزن والتعاطف والغضب" عندما يرون صور نساء ورجال وأطفال مقتولين من بوتشا أو أماكن أخرى في أوكرانيا.