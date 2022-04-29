رأي الإخوان في حازم أبو إسماعيل: حزب النور راسهم متركبة إن المرشح لازم يكون إسلامي

في تسجيل الحلقة الـ27 من مسلسل الاختيار في جزئه الثالث، كشف التسجيل جانبًا من كواليس علاقة الإخوان المسلمين بالتيار السلفي، وقد ظهر في تسجيلين مختلفين محمد مرسي والقيادي الإخواني خيرت الشاطر.

وقال "مرسي"، إن التيار السلفي حقق في الانتخابات البرلمانية قرابة 8 ملايين صوت؛ معتبرًا ذلك بمثابة رقم كبير؛ ويعني أن حزب النور إذا قرر دعم حازم صلاح أبو إسماعيل في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012؛ يستطيع أن يدفعه لجولة الإعادة.

وفي نفس السياق، رد "الشاطر" قائلا إنه تحدث مع حزب النور في هذا الأمر، منوهًا إلى حرصهم لدعم مرشح إسلامي غير مشترطين حازم صلاح أبو إسماعيل بعينه.

وجاء بنص الحديث:

مرسي: حزب النور أخدوا أكتر من 8 مليون صوت؛ أيوا إحنا أخدنا 15 مليون صوت وهم أخدوا 8، وده رقم، يعني لو اقتنعوا بواحد زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هيدخلوه إعادة.

الشاطر: أنا بدأت حوار طويل معاهم في هذا الأمر، وهزيت جزء، هم راسهم متركبة إن المرشح لازم يكون إسلامي، يعني إقناعهم ببديل غير حازم سهل؛ بس لازم يكون إسلامي.



وفي التسجيل الثاني:

قال الشاطر: المزاج العام للناخب المصري هو التيار الإسلامي، ودي أزمة، وإحنا فعلا في ورطة كلنا، لأن أي شخصية أمام الشخصيات الإسلامية المطروحة هتكون فرص نجاحها مش عالية.

ليرد مرسي: ممكن نلاقي العوا نجح!

الشاطر: لا؛ ياريت العوا اللي ينجح، لكن اللي هينجح هو حازم أبو إسماعيل، كل الاستطلاعات بتقول إنه رقم 1.



