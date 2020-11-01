 أرباح أسترازينيكا في الربع الأول تفوق التوقعات بسبب تزايد الطلب على أدوية السرطان - بوابة الشروق
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أرباح أسترازينيكا في الربع الأول تفوق التوقعات بسبب تزايد الطلب على أدوية السرطان

د ب ا
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 9:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 9:57 ص

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية للصناعات الدوائية أن أرباحها في الربع الأول من العام الجاري فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين بفضل تزايد الطلب على أدوية علاج السرطان وعلاجات أخرى.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بارتفاع العائدات على سهم أسترازينيكا، بعد خصم بعض التكاليف، إلى 89ر1 دولار.

وذكرت الشركة أن المحللين الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تصل العائدات على السهم إلى 70ر1 دولار.

وارتفعت مبيعات أسترازينيكا إلى 4ر11 مليار دولار فيما كانت التوقعات تشير إلى أن مبيعات الشركة سوف تصل إلى 11 مليار دولار.

وكررت الشركة توقعاتها أن عائداتها سوف ترتفع خلال العام الجاري بنسبة تقارب عشرين بالمئة، وأن أرباحها سوف ترتفع بعد خصم بعض العناصر إلى نحو 25 بالمئة أو أكثر.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم إقامة مركز جديد للأبحاث والتطوير في كامبريدج بولاية ماساشوسيتس الأمريكية.


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