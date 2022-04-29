وزير الصحة في جنوب إفريقيا يحذر من موجة خامسة لكورونا

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فالا، الجمعة، إن بلاده ربما في سبيلها الآن لتشهد موجة خامسة من تفشي كورونا، في توقيت أبكر مما كان متوقعاً بعد زيادة مطردة في عدد الإصابات على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "زادت حالات الوفاة بالمرض لكنها لا تزيد كثيراً عن أقل مستوى"، حسبما نقلت رويترز.

وتابع قائلاً: "السلطات الصحية في هذه المرحلة لم ترصد أي سلالة جديدة بخلاف تغيرات طرأت على السلالة المهيمنة المنتشرة وهي أوميكرون".

وسجلت جنوب إفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات في القارة حتى الآن من المرض إذ أكدت إصابة أكثر من 3.7 مليون ووفاة أكثر من مئة ألف خلال الجائحة.

وأشار مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، الخميس، إلى أن زيادة الحالات في جنوب إفريقيا هو المحرك الأساسي لزيادة حالات الإصابة في القارة بشكل عام.