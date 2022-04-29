قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج إن التجارة الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي نمت بقوة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة عن قاو قوله في مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس إن التجارة الثنائية قفزت بنسبة 2ر12 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 87ر205 مليار دولار أمريكي.

وخلال الربع الأول، ارتفعت التجارة الثنائية في المنتجات الميكانيكية والكهربائية، والسلع الصناعية الخفيفة، ومنتجات التكنولوجيا الفائقة بنسب 10 في المئة و19 في المئة و31 في المئة، على الترتيب.

وتابع قاو بالقول إن الصين والاتحاد الأوروبي لديهما مصالح مشتركة واسعة وأساس عميق للتعاون، لافتا إلى تكامل الاقتصادين إلى حد كبير.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد، وتعزيز محركات نمو جديدة في مجالات الوقاية من الجائحة، والرقمنة، والعلوم، والتكنولوجيا، من أجل ضخ زخم في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.