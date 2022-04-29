خامنئي: يوم القدس هذا العام ينبئ بمعادلة جديدة في المنطقة

أكد قائد الثورة الاسلامية الإيرانية علي الخامنئي إن في يوم القدس هذا العام "كل شيء ينبئ عن معادلة جديدة في المنطقة"، موضحا أن "فلسطين بأجمعها قد تحولت إلى مسار المقاومة."

وفي خطاب مباشر عبر التلفزيون عصر اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي، قال خامنئي: "كل أيام السنة يجب أن تكون يوم القدس لأنها قلب فلسطين وشعبها يبدي صموده كل يوم"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأكد خامنئي أن "فلسطين بأجمعها قد تحولت إلى مسار المقاومة... لا يمكن الوصول لأي حل بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني وهذا يعني سقوط كل الاتفاقات السابقة مع الاحتلال".

وأضاف: "قوة المقاومة هي وحدها القادرة على حل أزمات الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية."

وقال: "ندين التوجه الخياني للتطبيع وظاهرة قابلية التطبيع ... المطبعون جروا العار إلى العالم العربي وارتكبوا سذاجة كبرى فالأعمى لا يستطيع قيادة أعمي".

كانت مسيرات يوم القدس العالمي لدعم الشعب الفلسطيني "المظلوم والصامد" انطلقت في مختلف المدن الإيرانية في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، بحسب ما ماأوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وتزامنا مع المسيرات، شهدت العاصمة الايرانية طهران، استعراضا لصاروخين باليستيين هما "زلزال" و"كاسر خيبر".

ولا تعترف إيران بإسرائيل وتعتبر حكومتها عدوا لدودا وسبب كل المشاكل في المنطقة، وهددت بمحوها من الوجود.

وبحسب الوكالة، أطلق مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الراحل، الإمام أية الله روح الله الخميني، على يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان ، "يوم القدس"، كما تحيي العديد من دول العالم يوم "القدس العالمي" السنوي الذي يعارض "احتلال" إسرائيل للقدس.