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أسطورة ليفربول: حالة واحدة تتوج صلاح أو ماني بالكرة الذهبية

محمد جلال
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:59 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 11:01 م

رجح بيتر كراوتش، لاعب ليفربول السابق، كفة الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح، لاعبا الريدز، للفوز بالكرة الذهبية في الموسم الحالي.

وقال كراوتش في تصريحات نقلتها ميرور الإيطالية: «ماني لاعب عظيم للغاية، أعتقد أنه إذا نجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي سيكون في مكانة اخرى».

واضاف: «إذا واصل ماني الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وإذا أكمل ليفربول الرباعية، فبتأكيد ستذهب الكرة الذهبية إلى لاعب من ليفربول، محمد صلاح وماني هما الأفضل في الموسم الحالي».

ليفربول ينافس في الفترة الحالية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.


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