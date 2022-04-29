أسطورة ليفربول: حالة واحدة تتوج صلاح أو ماني بالكرة الذهبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رجح بيتر كراوتش، لاعب ليفربول السابق، كفة الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح، لاعبا الريدز، للفوز بالكرة الذهبية في الموسم الحالي.

وقال كراوتش في تصريحات نقلتها ميرور الإيطالية: «ماني لاعب عظيم للغاية، أعتقد أنه إذا نجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي سيكون في مكانة اخرى».

واضاف: «إذا واصل ماني الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وإذا أكمل ليفربول الرباعية، فبتأكيد ستذهب الكرة الذهبية إلى لاعب من ليفربول، محمد صلاح وماني هما الأفضل في الموسم الحالي».

ليفربول ينافس في الفترة الحالية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.