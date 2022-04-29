مجلس النواب الأمريكي: قانون الإعارة يسمح بتسليم الأسلحة سريعا إلى أوكرانيا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن قانون الإعارة سيسمح بتسليم الأسلحة بشكل سريع إلى أوكرانيا.

وأوضحت بيلوسي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - أن قانون إعارة الأسلحة للدفاع عن ديمقراطية أوكرانيا يعد برنامجًا محوريًا، يتم فيه التنازل عن المتطلبات التي تستغرق وقتًا طويلًا، فيما يتعلق بسلطة الرئيس لإرسال مواد دفاعية مهمة إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الإجراء يسمح بتسليم شحنات ضخمة إلى واشنطن من الأسلحة إلى أوكرانيا، من خلال التخلص من العقبات الإجرائية البيروقراطية المتنوعة، كما يساعد الدول المتضررة من الحرب الروسية مثل بولندا وغيرها من شرق أوروبا، مع مجرد إلزام فني بالدفع في وقت لاحق.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر، أمس، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطاتٍ أوسع لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

ويسمح مشروع القانون للرئيس الأمريكي بإبرام اتفاقيات تأجير مع أوكرانيا؛ لتزويدهم بمواد دفاعية من أجل حماية السكان المدنيين، مشيرة إلى أن مشروع التصويت استحوذ على 417 صوتا موافق مقابل 10 أصوات رفضته.

جدير بالذكر أن قانون الإعارة يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.