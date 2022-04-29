محكمة تركية تبرئ ساحة صحفيي بلومبرج من اتهامات بمحاولة تقويض الاستقرار الاقتصادي

برأت محكمة تركية اليوم الجمعة، اثنين من صحفيي بلومبرج إلى جانب العشرات من مدعي عليهم آخرين كانوا يواجهون عقوبات بالسجن بناء على اتهامات بمحاولة تقويض الاستقرار الاقتصادي للبلاد، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد محاكمة استمرت على مدار عامين ونصف، أسقطت المحكمة الاتهامات ضد كريم كاراكايا وفرجان يالينكيليج بناء على تقرير صدر في 2018 بشأن كيف تستجيب السلطات والمصارف لأكبر هزة في العملة في تركيا منذ 2001.

وأدين صحفيا بلومبرج إلى جانب أكثر من 30 شخصا جرى اتهامهم على خلفية تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اُعتبرت أنها انتقادية لاقتصاد تركيا وبنوكها، عقب شكاوى من هيئة تنظيم المصارف وسوق رأس المال في البلاد.

كان كاراكايا ويالينكيليج يواجهان عقوبة بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام في حال أدينا.

وقال مدير تحرير بلومبرج جون ميكلثويت "إننا مسرورون من أن المحكمة اعترفت بعدم وجود أساس للاتهامات ،ونواصل الدعم الكامل لعمل صحفيينا في تركيا".