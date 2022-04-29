لقيت فتاة مصرعها، داخل مستشفى الوقف المركزى بمحافظة قنا، اليوم، بعد إصابتها بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة خلال الإفطار، وذلك قبل عرسها بأيام، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الوقف المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

كان مدير أمن قنا اللواء مسعد أبو سكين، قد تلقى اخطارا من غرفة العمليات يفيد بوصول ولاء ع 20 سنة، ولقيت مصرعها أثناء محاولة إسعافها بالمستشفى، وكشفت التحريات أن الفتاة أصيبت بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة، وفشلت محاولة إسعافها بالمستشفى، ولقيت مصرعها، وتبين أن الفتاة كانت تستعد لزفافها عقب عيد الفطر المبارك، وتحرر محضر بالواقعة.