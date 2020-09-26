الصحة العالمية: ندرس 170 إصابة بالتهاب الكبد الحاد مجهول السبب عند الأطفال في 16 دولة



قالت منظمة الصحة العالمية اليوم /الجمعة/ إنها تدرس أكثر من 170 إصابة بالتهاب الكبد الحاد الشديد مجهول السبب عند الاطفال في 16 دولة لتحديد أسباب الإصابة هل هي معدية أو غير معدية.

وأضافت المنظمة الدولية أنها تحقق في مجموعة من العوامل الأساسية المحتملة المعدية وغير المعدية التي قد تسبب هذه الحالات، ولفتت إلى أنه يبدو من التحقيقات حتى الآن عدم اكتشاف أي من الفيروسات الشائعة التي يمكن أن تسبب التهاب الكبد الحاد أي التهاب الكبد.

وأشارت إلى أنه لم يتم ايضا اكتشاف البكتريا أو الحشرات الشائعة التي يمكن أن تسبب التهابات في المعدة أو الجهاز الهضمي، وذكرت أنه من الاستبيانات لا توجد صلة واضحة بطعام معين أو التعرض الشائع مثل المخدرات أو السفر كما لايوجد مايشير الى ارتباط بلقاح كورونا خاصة وان الغالبية العظمى من الاطفال لم يتلقوا لقاح كورونا.

ونوهت المنظمة الى ان الارتباط المحتمل بالفيروس الغدي وهو عدوى شائعة عند الأطفال يعد احدى الفرضيات المحتملة للسبب الأساسي وذكرت ان ما تعرف بالادينوفيروس هي مجموعة من الفيروسات الشائعة التي تنتشر من شخص لاخر والتي قد تسبب نزلات البرد أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وأحيانا اضطرابات في المعدة مع القيء والاسهال وقد تم اكتشافها فى حوالى 74 حالة تم فحصها لكن المنظمة افادت بانه من غير المعتاد أن تسبب الفيروسات الغدية هذه الأنواع من الأعراض الشديدة.

قالت المنظمة انها تحقق ايضا فى أى صلة محتملة بعدوى كورونا ولفتت الى انه على الرغم من وجود بعض الحالات التى كانت ايجابية لكورونا حتى الان الا ان هذا وبحسب المنظمة ليس اكثر مما هو متوقع من معدلات الاصابة بين عامة السكان .