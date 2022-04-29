محافظ بني سويف يتابع العمل في حملة تحصين الماشية ضد أمراض الوادي المتصدع والحمى القلاعية



تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية.



وتبين من التقرير اليومي الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم مدير عام الطب البيطري، أن إجمالي ما تم تحصينه من الثروة الحيوانية قد وصل إلى: 106 ألف و177 رأساً، بواقع: 94 ألف و353من الأبقار و10 آلاف و394 من الجاموس، 1530 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز بني سويف، من خلال أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة.



وشدد المحافظ بني سويف على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، مع تركيز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.