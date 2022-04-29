حماس تدين «التدخل الأمريكي السافر» في الشأن الفلسطيني الداخلي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الخميس، ما وصفته "بالتدخل الأمريكي السافر" في الشأن الفلسطيني الداخلي بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن دعم السلطة الفلسطينية.

وقال القيادي في حماس باسم نعيم في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن تصريحات بلينكن "تدخل سافر ومرفوض في شؤوننا الفلسطينية الداخلية، وشعبنا هو من يقرر قيادته، وليس بحاجة إلى وصاية خارجية".

وأضاف نعيم أن "هذه التدخلات من أهم أسباب استمرار الانقسام (الفلسطيني) البغيض، والحيلولة دون إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بما يتواءم مع طموحات وتطلعات شعبنا".

وكان بلينكن صرح خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أنه "من الضروري توفير الدعم للسلطة الفلسطينية، رغم مساوئها لأن البديل الوحيد لها هو حركة حماس".